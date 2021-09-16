Озвучена ймовірна причина вибуху автівки в Дніпрі

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Вибух автівки в місті Дніпро, внаслідок якого вчора загинуло двоє людей, міг спричинити саморобний вибуховий пристрій

Як передає RegioNews, про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Саморобний вибуховий пристрій був встановлений в автомобілі, від вибуху якого загинули спікер Дніпропетровського обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій і член однієї з громадських організацій,

За даними слідства, в автомобілі було встановлено саморобний вибуховий пристрій, - зазначив співрозмовник агентства.

Він додав, що за однією з версій, вибуховий пристрій міг бути прикріплений до днища автомобіля і спрацював, коли водій сів у машину.

Як повідомлялося, учора в Дніпрі вибухнуло авто, двоє загиблих.