Озвучена ймовірна причина вибуху автівки в Дніпрі
Вибух автівки в місті Дніпро, внаслідок якого вчора загинуло двоє людей, міг спричинити саморобний вибуховий пристрій
Як передає RegioNews, про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Саморобний вибуховий пристрій був встановлений в автомобілі, від вибуху якого загинули спікер Дніпропетровського обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій і член однієї з громадських організацій,
За даними слідства, в автомобілі було встановлено саморобний вибуховий пристрій, - зазначив співрозмовник агентства.
Він додав, що за однією з версій, вибуховий пристрій міг бути прикріплений до днища автомобіля і спрацював, коли водій сів у машину.
Як повідомлялося, учора в Дніпрі вибухнуло авто, двоє загиблих.