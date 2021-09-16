09:01  16 вересня
В Україні за добу більше 5700 нових хворих COVID-19
17:52  16 вересня
У Херсоні чоловіка привалило бетонною плитою
16:57  16 вересня
Окупанти знову сьогодні обстріляли населений пункт на Донбасі
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2021, 15:15 543

Озвучена ймовірна причина вибуху автівки в Дніпрі

16 вересня 2021, 15:15 543
Читайте также на русском языке
Фото Нацполіції
Читайте также
на русском языке

Вибух автівки в місті Дніпро, внаслідок якого вчора загинуло двоє людей, міг спричинити саморобний вибуховий пристрій

Як передає RegioNews, про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Саморобний вибуховий пристрій був встановлений в автомобілі, від вибуху якого загинули спікер Дніпропетровського обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій і член однієї з громадських організацій,

За даними слідства, в автомобілі було встановлено саморобний вибуховий пристрій, - зазначив співрозмовник агентства.

Він додав, що за однією з версій, вибуховий пристрій міг бути прикріплений до днища автомобіля і спрацював, коли водій сів у машину.

Як повідомлялося, учора в Дніпрі вибухнуло авто, двоє загиблих.

Поліція кваліфікувала вибух автівки в Дніпрі як теракт.

Згодом з'явилася інформація про загиблих через вибух автівки у Дніпрі.

вибух Дніпро теракт правоохоронці поліція

У Кривому Розі пошкодили пам’ятник загиблим військовим під Іловайськом
16 вересня 2021, 14:48
У Чернігові затримали чоловіка, який погрожував перехожим пістолетом
16 вересня 2021, 13:16
У поліції назвали ймовірну причину вибуху в таборі туристів у Карпатах
16 вересня 2021, 11:31
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram