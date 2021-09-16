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16 сентября 2021, 13:16 215

В Чернигове задержали мужчину, который угрожал прохожим пистолетом

16 сентября 2021, 13:16 215
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Фото: из открытых источников
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В Чернигове патрульные задержали мужчину, который вел себя агрессивно, приставал к прохожим, угрожая им оружием

Об этом рассказали в патрульной полиции Черниговской области, передает RegioNews.

Так, около полуночи, на линию 102 поступило сообщение, что на центральной площади неизвестный гражданин ведет себя агрессивно, пристает к прохожим, провоцируя конфликт, а затем угрожает оружием.

Пообщавшись с заявителем, инспекторы установили приметы неизвестного и направление, в котором тот ушел. Впоследствии полицейские обнаружили гражданина, похожего по описанию.

Как выяснилось, неизвестным оказался 43-летний черниговец. Во время поверхностной проверки у мужчины обнаружили предмет, похожий на пистолет.

Стражи порядка заметили у гражданина внешние признаки алкогольного опьянения. Осмотр врача нарколога подтвердил подозрения патрульных. Результат положительный - 1,2 промилле", - говорится в сообщении.

Предмет, похожий на оружие, следователь изъял. Задержанного доставили в Черниговское районное управление полиции.

Ранее сообщалось, что правоохранители Ивано-Франковской области задержали мужчину, устроившего стрельбу в городе: во время конфликта он ранил прикарпатца, выстрелив в него из пистолета.

оружие полиция конфликт алкоголь пистолет

 
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