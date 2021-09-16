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16 сентября 2021, 14:48 451

В Кривом Роге повредили памятник погибшим военным под Иловайском

16 сентября 2021, 14:48 451
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Фото из открытых источников
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В Кривом Роге снова повредили знак в честь украинских военных, погибших под Иловайском

Как пишет RegioNews, об этом сообщил экс-куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник в комментарии "Радио Свобода".

Он заявил, что неизвестные украли гильзы для цветов у монумента. Памятный крест цел.

По словам Колесника, он решает вопрос, чтобы сделать стилизованные гильзы из гранита, потому что латунные уже похищали дважды.

Памятник погибшим на войне с России "Иловайский крест" открыли в августе 2020. Сам памятник и его подножия изготовлены из гранита, остальные элементы – подсолнухи и крест – из бронзы.

Напомним, недавно генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что материалы уголовного производства по организации и проведению боевых действий в районе города Иловайска будут рассекречены.

Украина Днепр памятник Кривой Рог Илловайск

 
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