В Кривом Роге повредили памятник погибшим военным под Иловайском

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В Кривом Роге снова повредили знак в честь украинских военных, погибших под Иловайском

Как пишет RegioNews, об этом сообщил экс-куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник в комментарии "Радио Свобода".

Он заявил, что неизвестные украли гильзы для цветов у монумента. Памятный крест цел.

По словам Колесника, он решает вопрос, чтобы сделать стилизованные гильзы из гранита, потому что латунные уже похищали дважды.



Памятник погибшим на войне с России "Иловайский крест" открыли в августе 2020. Сам памятник и его подножия изготовлены из гранита, остальные элементы – подсолнухи и крест – из бронзы.

Напомним, недавно генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что материалы уголовного производства по организации и проведению боевых действий в районе города Иловайска будут рассекречены.