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22 июня 2021, 15:46 7

Правоохранители "накрыли" транснациональный канал поставки наркотиков и изъяли 235 кг героина

22 июня 2021, 15:46 7
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Фото Нацполиции
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Правоохранители ликвидировали канал поставки героина из Ирана в страны Евросоюза, изъято наркотика на 10 млн евро, задержаны 7 участников группы

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook, передает RegioNews.

Удачный результат эффективного международного сотрудничества. 235 килограммов изъятого героина более чем на 10 миллионов евро, 7 участников транснациональной группы наркодилеров задержаны - это результат совместной спецоперации правоохранителей Украины и Молдовы. Мощный канал поставки героина из Ирана в страны Евросоюза ликвидирован, - написал Клименко.

По его словам, злоумышленники действовали по тщательно продуманной схеме: они создали несколько фиктивных строительных фирм и переправляли наркотики под видом стройматериалов.

Героин маскировали в муляжах – пустотелом кирпиче. Из Ирана наркотик путешествовал транзитом через Украину в Молдову, где наркодилеры арендовали целый склад для расфасовки "товара". Потом этот героин должен был попасть на черный рынок Евросоюза, - отметил Клименко.

Он проинформировал, что все 7 участников этой группы были задержаны. Сейчас правоохранители автономии готовят сообщение о подозрении фигурантам в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ч. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) и ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление других членов наркогруппировки, находящихся как на территории государства, так и за ее пределами.

Как сообщалось, в начале года, в январе рекордная партия героина на 2,3 млрд гривен обнаружена во Львове. Контрабандисты, которые ввезли его из Пакистана, задержаны.

Иран наркотики преступление полиция Молдова

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