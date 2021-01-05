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05 января 2021, 20:11 6

Рекордная партия героина на 2,3 млрд гривен обнаружена в Львове

05 января 2021, 20:11 6
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Контрабандисты, которые ввезли его из Пакистана, задержаны
Фото пресс-центра Офиса Генпрокурора
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Под процессуальным руководством Львовской облпрокуратуры, во время спецоперации в рамках уголовного производства по факту контрабанды наркотических средств изъята рекордная партия героина весом более 1 тонны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По данным следствия, наркотическое средство контрабандой было ввезено в Украину из Пакистана в декабре прошлого года через Морской торговый порт "Южный" (г. Одесса). Далее "товар" под видом пищевой продукции транспортировали на Западную Украину, чтобы переправить в страны Европейского Союза как дипломатический груз.

Во время обыска складов в г. Львове, где хранился наркотик, в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны четверо граждан Турции, - сообщают в Офисе Генпрокурора.

Ориентировочная стоимость изъятого наркотического средства по ценам "черного рынка" составляет 2,3 млрд гривен.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия и принимаются меры для установления других соучастников преступления.

Досудебное расследование продолжается.

Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокурорами совместно с сотрудниками Управления СБУ во Львовской области, Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и главного отдела БКОЗ СБУ во Львовской области, с привлечением спецподразделения "Альфа".

Напомним, ранее сообщалось, что 19 декабря на Одесщине таможенники обнаружили партию кокаина на 12 млн долларов - злоумышленники пытались перевезти 54 кг кокаина в вентиляционных люках контейнера.

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