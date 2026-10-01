На Львовщине работница детсада избила 2-летнюю девочку, потому что она не попросилась в туалет

Фото: Прокуратура Украины

В Стрые Львовской области помощнице воспитателя одного из детских садов сообщили о подозрении после того, как она, по данным следствия, несколько раз ударила двухлетнюю девочку. Женщина якобы кричала на ребенка и стыдила его из-за того, что она вовремя не попросилась в туалет.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, инцидент произошел накануне около обеда в одном из детских садов Стрыя. Двухлетняя девочка временно проживает в этом заведении.

Как установили правоохранители, помощница воспитателя увидела, что ребенок не успел вовремя попроситься в туалет. После этого женщина начала кричать на девочку и стыдить ее из-за загрязненной одежды.

По данным прокуратуры, работница детсада схватила ребенка за руку и несколько раз его же рукой ударила девочку по голове. После этого она продолжила орать на ребенка и еще трижды ударила его собственной рукой по ноге.

"Работница садика схватила ребенка за руку и его же рукой несколько раз ударила его по голове. Продолжая кричать, она еще трижды ударила девочку своей рукой по ноге", - отметили во Львовской областной прокуратуре.

Видеозапись инцидента обнаружил офицер службы образовательной безопасности. После этого правоохранители установили личность работницы и обстоятельства происшествия.

В полиции Львовской области сообщили, что случай произошел в коммунальном специальном детском саду Стрыя.

Помощнице воспитателя сообщили о подозрении по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Украины — умышленное нанесение ударов, нанесших физическую боль и не причинившую телесных повреждений.

Решается вопрос об отстранении подозреваемой от должности.

Напомним, что в Николаеве в службу по делам детей администрации Центрального района обратился мальчик, который просил забрать его из семьи из-за жестокого обращения отчима.