В Киеве разоблачили 14 иностранцев, которые незаконно жили в Украине
В Киеве полицейские обнаружили четырнадцать иностранных граждан, проживавших на территории Украины без соответствующих документов.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции г. Киева, пишет RegioNews.
Известно, что правоохранители отрабатывали территории хостелов и рынков в разных районах столицы.
В отношении тринадцати граждан принято решение о принудительном выдворении в страны их происхождения, а одного гражданина доставили в пункт временного пребывания иностранцев в городе Чернигов.
На нарушителей также составлены административные протоколы.
Напомним, нелегальных мигрантов, которые хотели незаконно пересечь границу с Румынией, задержали военнослужащие Мукачевского отряда на Закарпатье.
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