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21 июня 2021, 14:20 684

В Киеве разоблачили 14 иностранцев, которые незаконно жили в Украине

21 июня 2021, 14:20 684
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Фото: Нацполиция Украины
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В Киеве полицейские обнаружили четырнадцать иностранных граждан, проживавших на территории Украины без соответствующих документов.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции г. Киева, пишет RegioNews.

Известно, что правоохранители отрабатывали территории хостелов и рынков в разных районах столицы.

В отношении тринадцати граждан принято решение о принудительном выдворении в страны их происхождения, а одного гражданина доставили в пункт временного пребывания иностранцев в городе Чернигов.

На нарушителей также составлены административные протоколы.

Напомним, нелегальных мигрантов, которые хотели незаконно пересечь границу с Румынией, задержали военнослужащие Мукачевского отряда на Закарпатье.

Киев иностранцы полиция миграция нелегалы

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