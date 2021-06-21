В Киеве разоблачили 14 иностранцев, которые незаконно жили в Украине

Фото: Нацполиция Украины

В Киеве полицейские обнаружили четырнадцать иностранных граждан, проживавших на территории Украины без соответствующих документов.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции г. Киева, пишет RegioNews.

Известно, что правоохранители отрабатывали территории хостелов и рынков в разных районах столицы.

В отношении тринадцати граждан принято решение о принудительном выдворении в страны их происхождения, а одного гражданина доставили в пункт временного пребывания иностранцев в городе Чернигов.

На нарушителей также составлены административные протоколы.

Напомним, нелегальных мигрантов, которые хотели незаконно пересечь границу с Румынией, задержали военнослужащие Мукачевского отряда на Закарпатье.