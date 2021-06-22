Ночная "потасовка" в центре Николаева закончилась стрельбой: пострадали два человека

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В центре Николаева в ночь на 22 июня произошел конфликт, который завершился стрельбой. В результате происшествия, ранение получили двое человек

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Около 00:40 на 102 поступило сообщение о том, что возле бара по улице Соборная в результате конфликта со стрельбой между двумя группами граждан ранения получили двое мужчин", - говорится в сообщении.

Пострадавших с места конфликта доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Как отмечает местное издание "Новости-Н", один из участников инцидента открыл огонь из травматического пистолета. Ранение получили двое: один в область сердца, второй - в живот.

На месте происшествия присутствовали около двух десятков полицейских. По данным издания, уже обнаружены вещественные доказательства, в том числе и несколько гильз от травматического пистолета. Задержан один из подозреваемых, однако он свое отношение к конфликту отрицает.

Ранее сообщалось, что полицейские Ивано-Франковщины задержали хулигана, который открыл стрельбу в развлекательном заведении и ранил человека.