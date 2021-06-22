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22 червня 2021, 15:46 9

Правоохоронці "накрили" транснаціональний канал постачання наркотиків і вилучили 235 кг героїну

22 червня 2021, 15:46 9
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Фото Нацполіції
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Правоохоронці ліквідували канал постачання героїну з Ірану до країн Євросоюзу, вилучено наркотика на 10 млн євро, затримано 7 учасників групи

Про це поінформував голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook, передає RegioNews.

Вдалий результат ефективної міжнародної співпраці. 235 кілограмів вилученого героїну на понад 10 мільйонів євро, 7 учасників транснаціональної групи наркодилерів затримано – це результат спільної спецоперації правоохоронців України та Молдови. Потужний канал постачання героїну з Ірану до країн Євросоюзу ліквідовано, - написав Клименко.

За його словами, зловмисники діяли за ретельно продуманою схемою: вони створили декілька фіктивних будівельних фірм і переправляли наркотики під виглядом будматеріалів.

Героїн маскували в муляжах – пустотілій цеглі. З Ірану наркотик подорожував транзитом через Україну до Молдови, де наркодилери орендували цілий склад для розфасування "товару". Потім цей героїн мав потрапити на чорний ринок Євросоюзу, - зазначив Клименко.

Він поінформував, що усіх 7 учасників цієї групи було затримано. Наразі правоохоронці автономії готують повідомлення про підозри фігурантам у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ч. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) та ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших членів наркоугруповання, що перебувають як на території нашої держави, так і за її межами.

Як повідомлялося, на початку року, в січні рекордна партія героїну на 2,3 млрд гривень виявлена у Львові. Контрабандистів, які ввезли його з Пакистану, затримано.

Іран наркотики злочин поліція Молдова

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