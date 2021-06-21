На Ивано-Франковщине хулиган устроил стрельбу в ресторане

Фото: Нацполиция Украины

Полицейские Ивано-Франковщины задержали хулигана, который открыл стрельбу в развлекательном заведении и ранил человека.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области.

20 июня около 23:30 на линию "102" поступило сообщение о том, что в селе Клубовцы Тисменицької территориальной общины в одном из кафе неизвестный открыл стрельбу.

Выяснилось, что 36-летний местный житель, будучи изрядно навеселе, пришел в кафе и внезапно начал спорить с компанией мужчин. Спор они продолжили на улице, но ссора быстро закончилась и все разошлись.

Однако злоумышленника это не устроило. Он пошел домой, взял пневматическое ружье и вернулся в кафе и ранил посетителя. Пострадавшего 26-летнего местного жителя госпитализировали в больницу. Стрелка задержали другие посетители кафе.

Предмет, похожий на пневматическое ружье полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о сообщении хулигану о подозрении, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Идет следствие.

Напомним, в Одессе у здания мэрии пьяный мужчина во время ссоры с женой устроил стрельбу.