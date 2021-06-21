15:47  21 июня
В ООН подсчитали переселенцев в Украине
16:18  21 июня
Праздновали выпускной: стали известны подробности массового отравления на Прикарпатье
18:10  21 июня
На Донбассе с начала суток зафиксировано три нарушения режима тишины
UA | RU
UA | RU
21 июня 2021, 17:46 220

На Ивано-Франковщине хулиган устроил стрельбу в ресторане

21 июня 2021, 17:46 220
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция Украины
Читайте також
українською мовою

Полицейские Ивано-Франковщины задержали хулигана, который открыл стрельбу в развлекательном заведении и ранил человека.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области.

20 июня около 23:30 на линию "102" поступило сообщение о том, что в селе Клубовцы Тисменицької территориальной общины в одном из кафе неизвестный открыл стрельбу.

Выяснилось, что 36-летний местный житель, будучи изрядно навеселе, пришел в кафе и внезапно начал спорить с компанией мужчин. Спор они продолжили на улице, но ссора быстро закончилась и все разошлись.

Однако злоумышленника это не устроило. Он пошел домой, взял пневматическое ружье и вернулся в кафе и ранил посетителя. Пострадавшего 26-летнего местного жителя госпитализировали в больницу. Стрелка задержали другие посетители кафе.

Предмет, похожий на пневматическое ружье полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о сообщении хулигану о подозрении, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Идет следствие.

Напомним, в Одессе у здания мэрии пьяный мужчина во время ссоры с женой устроил стрельбу.

стрельба Ивано-Франковская область хулиганство полиция ранение

В Киеве разоблачили 14 иностранцев, которые незаконно жили в Украине
21 июня 2021, 14:20
Во Львове внедорожник протаранил авто полиции, которое сопровождал в больницу младенца
21 июня 2021, 13:50
На Прикарпатье на базе отдыха отравились десять человек
21 июня 2021, 11:26
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram