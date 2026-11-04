01:35  04 ноября
Певица Камалия заявила о попытке отравления и ограбления
10:52  04 ноября
Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги
13:38  04 ноября
В Киеве на 10 дней ограничат движение Окружной дорогой: как объехать
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2026, 16:30

Пленки НАБУ: "Мексиканец" и "Криминал" обсуждали подкуп Клименко и Ляшко через сеть U420

04 ноября 2026, 16:30
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В рамках операции "Карфаген" НАБУ обнародовало записи разговоров, в которых фигуранты по прозвищу "Мексиканец" (Егор Левченко, известный также как Егор Буркин) и "Криминал" (Андрей Осипов) обсуждали возможный подкуп тогдашнего министра внутренних дел Игоря Клименко и министра здравоохранения Виктора Ляшко

Об этом говорится в обнародованных материалах, передает RegioNews .

Как следует из материалов, речь идет о сети магазинов U420, связанной с Егором Буркиным. Он, по информации из записей, предлагал передать деньги министрам, чтобы вещество, которое продавали в его магазинах, не вносили в список наркотических средств.

В разговорах вспоминают Игоря Клименко, который в то время возглавлял Министерство внутренних дел, и министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Судя по записям, по Клименко обсуждали выплаты в размере половины доходов сети. В то же время Буркин якобы был готов отдавать только треть заработка.

В конце концов договоренность не состоялась.

По имеющейся информации, сотрудничество не сложилось на фоне внимания журналистов Bihus.info к деятельности сети U420.

Справка: Егор Васильевич Левченко, известный также как Егор Буркин — гражданин России, которого украинские и российские правоохранительные органы считают основателем и главой транснационального наркосиндиката "Химпром".

В конце 2023 года президент Украины Зеленский ввёл против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Напомним, что НАБУ и САП разоблачили преступную организацию , участники которой, по данным следствия, систематически передавали неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов. За это они получали прикрытие для мошеннических колцентров и других незаконных бизнесов.

Среди фигурантов:

  • организатор по прозвищу "Криминал",
  • глава наркокартеля "Химпром", известный как "Мексиканец",
  • двое исполнителей - "Боксер" и "Паша",
  • двое полицейских с псевдонимами "Прайс" и "Консультант".

Отдельно следствие указывает на генерала-майора СБУ с позывным "Аким", который, по версии правоохранителей, должен обеспечивать защиту группировки от внимания коллег из спецслужбы.

Утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следователя судьи ВАКС. Один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

Обыски НАБУ и САП у руководителей подразделений Службы безопасности могут быть связаны с деятельностью Андрея Осипова по кличке "Криминал". Ранее его задержали антикоррупционные органы

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о генерале Сергее Дуке.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий у своих сотрудников.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Клименко Игорь подкуп Ляшко Виктор Кириллович U420 Карфаген
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Выбил калитку и проник в дом: в Харьковской области мужчина пытался похитить золотые украшения
04 ноября 2026, 18:36
В Святошинском районе Киева пьяный водитель въехал в отбойник
04 ноября 2026, 18:16
Двое 17-летних мотоциклистов столкнулись в Ровенской области: ребята в тяжелом состоянии
04 ноября 2026, 17:59
Более 2 кг краткому на 150 тысяч гривен: в Ровно будут судить мужчину
04 ноября 2026, 17:46
В Прикарпатье парень "попался" с пакетом наркотиков
04 ноября 2026, 17:40
Пленки НАБУ: Судьи Печерского райсуда за взятки возвращали имущество "колцентрам"
04 ноября 2026, 17:37
Пограничники накрыли огнем БТР россиян
04 ноября 2026, 17:15
Операция "Карфаген": фигуранты планировали убийство журналиста Дениса Бигуса
04 ноября 2026, 16:55
В Тернопольской области арбитражного управляющего подозревают в незаконной продаже конного завода
04 ноября 2026, 16:53
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »