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В рамках операции "Карфаген" НАБУ обнародовало записи разговоров, в которых фигуранты по прозвищу "Мексиканец" (Егор Левченко, известный также как Егор Буркин) и "Криминал" (Андрей Осипов) обсуждали возможный подкуп тогдашнего министра внутренних дел Игоря Клименко и министра здравоохранения Виктора Ляшко

Об этом говорится в обнародованных материалах, передает RegioNews .

Как следует из материалов, речь идет о сети магазинов U420, связанной с Егором Буркиным. Он, по информации из записей, предлагал передать деньги министрам, чтобы вещество, которое продавали в его магазинах, не вносили в список наркотических средств.

В разговорах вспоминают Игоря Клименко, который в то время возглавлял Министерство внутренних дел, и министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Судя по записям, по Клименко обсуждали выплаты в размере половины доходов сети. В то же время Буркин якобы был готов отдавать только треть заработка.

В конце концов договоренность не состоялась.

По имеющейся информации, сотрудничество не сложилось на фоне внимания журналистов Bihus.info к деятельности сети U420.

Справка: Егор Васильевич Левченко, известный также как Егор Буркин — гражданин России, которого украинские и российские правоохранительные органы считают основателем и главой транснационального наркосиндиката "Химпром".

В конце 2023 года президент Украины Зеленский ввёл против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Напомним, что НАБУ и САП разоблачили преступную организацию , участники которой, по данным следствия, систематически передавали неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов. За это они получали прикрытие для мошеннических колцентров и других незаконных бизнесов.

Среди фигурантов:

организатор по прозвищу "Криминал",

глава наркокартеля "Химпром", известный как "Мексиканец",

двое исполнителей - "Боксер" и "Паша",

двое полицейских с псевдонимами "Прайс" и "Консультант".

Отдельно следствие указывает на генерала-майора СБУ с позывным "Аким", который, по версии правоохранителей, должен обеспечивать защиту группировки от внимания коллег из спецслужбы.

Утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следователя судьи ВАКС. Один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

Обыски НАБУ и САП у руководителей подразделений Службы безопасности могут быть связаны с деятельностью Андрея Осипова по кличке "Криминал". Ранее его задержали антикоррупционные органы

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о генерале Сергее Дуке.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий у своих сотрудников.