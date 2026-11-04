Операция "Карфаген": фигуранты планировали убийство журналиста Дениса Бигуса

Фото из открытых источников

На пленках НАБУ говорится об угрозе жизни Дениса Бигуса. Фигуранты обсуждали это из-за внимания журналиста к сети U420

Об этом говорится в расследовании НАБУ, передает RegioNews.

Когда фигуранты узнали, что журналисты готовят выпуск о сети U420 , они обсуждали попытку подкупа Дениса Бигуса. Впоследствии "Мексиканец" на пленках обсуждает расправу над журналистом:

В частности, речь идет о планах выманить журналиста в другую страну, где можно совершить над ним расправу. Также на пленках говорится, что показательное разоблачение сети U420 было согласовано с "Мексиканцем".

Следует отметить, что СМИ указывают, что "Мексиканцем" скорее всего является Егор Васильевич Левченко, известный также как Егор Буркин — гражданин России, которого украинские и российские правоохранители считают основателем и главой транснационального наркосиндиката "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Напомним, что НАБУ и САП разоблачили преступную организацию , участники которой, по данным следствия, систематически передавали неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов. За это они получали прикрытие для мошеннических колцентров и других незаконных бизнесов.

Среди фигурантов:

организатор по прозвищу "Криминал",

глава наркокартеля "Химпром", известный как "Мексиканец",

двое исполнителей - "Боксер" и "Паша",

двое полицейских с псевдонимами "Прайс" и "Консультант".

Отдельно следствие указывает на генерала-майора СБУ с позывным "Аким", который, по версии правоохранителей, должен обеспечивать защиту группировки от внимания коллег из спецслужбы.

Утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следователя судьи ВАКС. Один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

Обыски НАБУ и САП у руководителей подразделений Службы безопасности могут быть связаны с деятельностью Андрея Осипова по кличке "Криминал". Ранее его задержали антикоррупционные органы

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о генерале Сергее Дуке.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий у своих сотрудников.