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07 марта 2021, 12:39 135

Авария украинского автобуса в Польше: 26 граждан остаются в больницах

07 марта 2021, 12:39 135
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24 украинца отправились домой
24 украинца отправились домой
Фото из открытых источников
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26 украинских граждан, попавших в аварию пассажирского автобуса в Польше, все еще остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter, пишет RegioNews.

При содействии консулов первая группа из 24 украинский отправилась в Украину, - сообщил Николенко.

По его словам, в больницах остаются 26 украинских граждан, и они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульской опекой.

Как сообщалось, 6 марта в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, в результате чего погибли и травмировались люди.

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