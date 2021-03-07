Авария украинского автобуса в Польше: 26 граждан остаются в больницах

24 украинца отправились домой

24 украинца отправились домой

Фото из открытых источников

26 украинских граждан, попавших в аварию пассажирского автобуса в Польше, все еще остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter, пишет RegioNews.

При содействии консулов первая группа из 24 украинский отправилась в Украину, - сообщил Николенко.

По его словам, в больницах остаются 26 украинских граждан, и они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульской опекой.

ДТП в Польщі: за сприяння консулів перша група із 24 українців вирушила до України. У лікарнях залишаються 26 наших громадян. Вони забезпечені необхідним лікуванням та цілодобовою консульською опікою. "Гаряча лінія" МЗС для родичів: +38 044 238 15 88 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021

Как сообщалось, 6 марта в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, в результате чего погибли и травмировались люди.