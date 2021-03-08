10:19  08 марта
Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали более 2 тысяч человек
13:50  08 марта
ДТП с украинцами в ​​Польше: двое людей находятся в тяжелом состоянии
09:54  08 марта
Сутки в ООС: боевики снова стреляли из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
08 марта 2021, 10:48 239

Авария с украинцами в ​​Польше: водителя автобуса могут посадить на 8 лет

08 марта 2021, 10:48 239
Читайте також українською мовою
В больницах до сих пор находятся 24 человека, которые пострадали в результате ДТП
В больницах до сих пор находятся 24 человека, которые пострадали в результате ДТП
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Польше прокуратура объявила обвинение водителю автобуса Познань-Херсон, который попал в ДТП, в результате которого погибли 6 человек.

Об этом сообщает польское издание "PAP" со ссылкой на заместителя окружного прокурора в Перемышле Беату Стажецкую, передает RegioNews.

Известно, что водителя обвиняют в непредумышленном доведении до катастрофы во время наземного движения транспортного средства, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Мужчине запретили выезд из Польши, его обязали находиться на контроле в полиции.

Беата Стажецкая также рассказала, что наиболее вероятной причиной ДТП является та, что водитель автобуса пытался повернуть направо к месту обслуживания путешественников при высокой скорости движения.

По ее словам, транспортное средство двигалось со скоростью 96-97 км в час, перед аварией она снизилась с 95 до 45 км в час, однако эта скорость была несоответствующей до начала маневра поворота вправо, который совершил водитель.

Издание сообщает, что во время допроса в больнице он не признал свою вину. Водитель утверждает, что не помнит обстоятельств ДТП и отказался давать показания. Он утверждает, что у него плохое эмоциональное состояние, и пообещал сделать это позже.

Как сообщает МИД Украины, по состоянию на понедельник, 8 марта, в больницах находятся 24 пострадавших в аварии, из них девять человек в тяжелом состоянии.

Напомним, 6 марта в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, в результате чего погибли и травмировались люди.

Позже в полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше вблизи населенного пункта Кашице.

7 марта стало известно, что в результате аварии 26 граждан остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.

суд ДТП водители Польша авария наказание

В Виннице на переезде столкнулись поезд и легковушка
07 марта 2021, 16:25
Авария украинского автобуса в Польше: 26 граждан остаются в больницах
07 марта 2021, 12:39
В полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше
06 марта 2021, 15:00
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Дубиной" по Зеленскому: сможет ли Коломойский расколоть в парламенте "слуг народа"
Саботаж по-чернономорски: как депутаты горсовета парализуют работу нового мэра Черноморска
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram