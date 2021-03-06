В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: много погибших и травмированных

На эту трагедию уже отреагировал президент Владимир Зеленский

На эту трагедию уже отреагировал президент Владимир Зеленский

Фото из открытых источников

В Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко и издание RMF24.

"Вблизи города Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", - сообщил Николенко.

Позже он добавил, что количество пострадавших украинцев выросло до 35.

Как сообщает RMF24, автобус с украинскими номерами упал с виадука близ Ярослава.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на трагедию.

Сердечные соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице. Наши консулы – на месте трагедии. Делаем все возможное для оказания помощи. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2021

Автобус направлялся в Перемышль, до границы с Украиной. В нем находились 57 человек, все они граждане Украины.

Напомним 1 марта нардеп Александр Дубинский попал в ДТП на Львовщине, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.