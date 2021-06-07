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07 июня 2021, 13:49 845

На Тернопольщине задержали заместителя комиссара военкомата на взятке

07 июня 2021, 13:49 845
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Фото: Нацполиция
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В Тернопольской области правоохранители задержали "на горячем" заместителя комиссара районного военкомата, который хотел получить от местного жителя 1,5 тысячи долларов за признание его непригодным для военной службы

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители задержали подозреваемого во время получения оговоренной суммы "вознаграждения". Деньги изъяли, а мужчине сообщили о подозрении.

Военнослужащему может грозить наказание - до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Сумах задержали пограничника за взятку в содействии контрабанде.

взятка подозрение расследование военные Тернопольская область

 
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