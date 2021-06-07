Под Киевом бензовоз столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие

Фото: Нацполиция

В понедельник, 7 июня, около села Калиновка Киевской области на автодороге "Киев – Одесса" произошло ДТП с бензовозом и маршруткой

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции регион, пишет RegioNews.

По предварительным данным, в результате происшествия травмы получили пять человек.

"На 35 км автодороги, в районе поворота на село Калиновка, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика MAN и маршрутки Mercedes Sprinter. В результате аварии пострадали пассажиры микроавтобуса", – уточнили в полиции.

В результате ДТП движение в сторону Киева было ограничено. Полицейские занимаются регулированием движения.

Напомним, недавно в Херсонской области на автодороге "Олешки - Голая Пристань - Скадовск" произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей. В результате происшествия медицинская помощь была оказана восьми лицам, из которых шестеро - дети.