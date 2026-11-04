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04 ноября 2026, 15:59

В Днепре мужчину осудили за шесть краж из магазинов и автомобилей

04 ноября 2026, 15:59
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Днепре 44-летний мужчина приговорен к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы за серию имущественных преступлений. Он обворовывал магазины и автомобили, припаркованные вблизи жилых домов

Об этом сообщили в полиции, передает RegioNews .

По данным следствия, с начала мая правоохранители начали получать уведомления о воровстве из торговых заведений и транспортных средств в Соборном районе города.

Мужчина действовал преимущественно ночью. Он разбивал окна припаркованных автомобилей, проникал в салоны и забирал ценные вещи. В закрытые магазины попадал, отжимая дверь. Оттуда похищал мобильные телефоны, технику и прочее имущество.

Сотрудники криминальной полиции отдела полиции №2 Днепровского районного управления полиции №1 установили личность причастного. Им оказался 44-летний житель Днепра, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная в условиях военного положения.

Суд признал его виновным в совершении шести имущественных преступлений и назначил наказание в размере 5 лет и 1 месяца лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.

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