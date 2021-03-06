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06 марта 2021, 15:00 50

В полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше

06 марта 2021, 15:00 50
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Авария произошла около 2 часов ночи вблизи населенного пункта Кашице
Авария произошла около 2 часов ночи вблизи населенного пункта Кашице
Фото из открытых источников
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Министерство иностранных дел назвало причину ДТП с украинским автобусом в Польше. Предварительно, водитель не справился с управлением.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, пишет RegioNews.

Авария произошла около 2 часов ночи вблизи населенного пункта Кашице. Автобус с украинскими номерами следовал по маршруту Познань-Херсон.

"По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось", - сообщили в МИД.

Отмечается, что всего в автобусе находились 57 украинцев. Пострадавших доставили в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудная Малая.

"Совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время", - сообщили в министерстве.

В МИД добавили, что для информирования родных погибших и пострадавших работают круглосуточные "горячие линии" Генерального консульства Украины в Люблине (+48 784138555) и МИД Украины (+38 044 238 15 88).

Напомним, 6 марта в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, в результате чего погибли и травмировались люди.

Украина ДТП МИД Польша авария

 
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