Нашел российские боеприпасы и продал их: жителя Херсонщины приговорили к шести годам

Фото: Херсонская областная прокуратура

Жителя Херсонщины приговорили к шести годам лишения свободы за незаконное приобретение, хранение и сбыт боеприпасов. Мужчина нашел оружие на оставленных позициях российских военных вблизи Великой Александровки, забрал его домой, а впоследствии продал часть арсенала

Об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области, передает RegioNews .

По данным обвинения, в начале мая 2026 года мужчина нашел на прежних позициях российских военных реактивный пехотный огнемет, реактивную боевую гранату и около 200 патронов разного калибра.

Вместо того чтобы сообщить стражам порядка об опасной находке, он забрал боеприпасы домой и хранил их без соответствующего разрешения.

В июне мужчина продал сначала огнемет, а впоследствии реактивную гранату. За каждый из этих предметов он получил 5 тысяч гривен. Остальные боеприпасы продолжал хранить дома до обыска 22 июня. Тогда правоохранители изъяли найденные предметы.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Он объяснил, что продал часть боеприпасов, поскольку хотел получить деньги и раскаялся в содеянном.

Суд учел признание вины и раскаяния мужчины, однако также учел опасность боеприпасов, количество эпизодов незаконного обращения с ними и предварительные судимости обвиняемого. Ему назначили шесть лет заключения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Напомним, с середины сентября ДБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В настоящее время в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.