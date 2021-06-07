В Киеве пенсионер залез в окно на девятом этаже и взял в заложники женщину

Фото: Нацполиция

В Деснянском районе столицы в ночь на 7 июня 68-летний мужчина проник в квартиру на девятом этаже через окно и взял в заложники ее владелицу

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Предварительно правоохранители установили, что мужчина разбил окно в квартире и проник внутрь. Обнаружив в доме женщину, схватил со стола нож и начал ей угрожать. Потерпевшая успела позвонить подруге, которая вызвала полицию.

Благодаря профессионально проведенным переговорам бойцами КОРДа противоправные действия мужчины вовремя прекращены. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы", - сообщили правоохранители.

С потерпевшей работали психологи и осмотрели медики, а 68-летнего киевлянина правоохранители задержали.

Ранее сообщалось, что на Запорожье нацгвардеец жестоко убил знакомого.