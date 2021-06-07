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07 июня 2021, 10:42 939

В Киеве пенсионер залез в окно на девятом этаже и взял в заложники женщину

07 июня 2021, 10:42 939
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Фото: Нацполиция
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В Деснянском районе столицы в ночь на 7 июня 68-летний мужчина проник в квартиру на девятом этаже через окно и взял в заложники ее владелицу

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Предварительно правоохранители установили, что мужчина разбил окно в квартире и проник внутрь. Обнаружив в доме женщину, схватил со стола нож и начал ей угрожать. Потерпевшая успела позвонить подруге, которая вызвала полицию.

Благодаря профессионально проведенным переговорам бойцами КОРДа противоправные действия мужчины вовремя прекращены. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы", - сообщили правоохранители.

С потерпевшей работали психологи и осмотрели медики, а 68-летнего киевлянина правоохранители задержали.

Ранее сообщалось, что на Запорожье нацгвардеец жестоко убил знакомого.

уголовное дело полиция Дом квартира Заложники

 
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