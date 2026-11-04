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04 ноября 2026, 16:05

Россияне атаковали Одесский район дронами: пострадали женщина и мужчина

04 ноября 2026, 16:05
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Фото: Одесская областная прокуратура
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Российские войска днем 4 ноября атаковали ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесского района. В результате обстрела пострадали два человека — 39-летняя женщина и 65-летний мужчина. Обоих госпитализировали

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре, передает RegioNews .

В результате атаки повреждены почтовое отделение и складское помещение, где хранили одежду и обувь.

На месте происшествия стражи порядка документируют последствия обстрела и собирают доказательства очередного военного преступления российской армии.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Камышевасе Запорожской области продолжается поисково-спасательная операция на месте российского удара. Спасатели деблокировали из-под завалов тела 31 погибшего , 59 человек числятся пропавшими без вести.

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