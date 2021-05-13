Авиакатастрофа под Харьковом: причиной катастрофы стало желание сэкономить время и топливо

Всего следователи провели 150 экспертиз для установления причин катастрофы

Всего следователи провели 150 экспертиз для установления причин катастрофы

Фото: из открытых источников

По данным следователей Государственного бюро расследований по делу о катастрофе Ан-26 в Харьковской области было опрошено 70 свидетелей происшествия, родственников погибших и курсанта, который выжил. Кроме того, было проведено 150 экспертиз.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Depo.Харків.

Так, по версии ГБР, причинами трагедии стали:

решение начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил и командующего Воздушных Сил по выполнению на самолете Ан-26 упражнений, которые не предусмотрены его руководством по эксплуатации;

совместная подготовка курсантов-летчиков и курсантов-штурманов на одном самолете, что не обеспечивало безопасность полетов;

к выполнению полетов допускались самолеты с превышением допустимой массы на борту (в ночь трагедии на борту самолета вместо 10 курсантов-штурманов находились 20, еще двое не полетели);

незаконный допуск к полетам командира экипажа, который не имел права на выполнение полетов ночью, поскольку не восстанавливал навыки более 11 месяцев, соответственно в этот день не справился с ситуацией;

в качестве помощников командира экипажа к полету допустили двух курсантов-летчиков четвертого курса, которые не имели права выполнять указанные обязанности, поскольку были только на стадии прохождения соответствующей программы учений;

незаконное разрешение руководителя полетов на аэродроме Чугуева на взлеты самолета конвейерным способом.

"Такие разрешения происходили в течение последних четырех полетов перед трагедией, что привело к тому, что во время захода на последний взлет была обнаружена поломка системы, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя, однако указанная поломка не была обнаружена своевременно, она была обнаружена на этапе взлета при скорости, которая не позволяла совершить посадку. В случае посадки могли быть непредсказуемые последствия - самолет мог выехать за взлетную полосу", - отметил начальник следственного отдела ГБР Вадим Приймачок.

Он добавил, что в дальнейшем руководство полетов не оказало практическую помощь экипажу в посадке самолета. В результате недостаточная подготовка экипажа и отсутствие практической помощи привели к падению самолета.

Все указанные действия предпринимались с целью экономии времени на полеты, а также топлива, которого не хватало для исполнения надлежащей программы подготовки летчиков и штурманов", - подытожил Приймачок.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.