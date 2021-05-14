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14 мая 2021, 15:36 1644

В Николаеве нашли убитым известного украинского историка

14 мая 2021, 15:36 1644
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Мужчину нашли на полу собственной квартиры
Мужчину нашли на полу собственной квартиры
Фото: niklife.com
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В Николаеве в одном из жилых домов нашли тело умершего человека с повреждениями головы и ножевыми ранениями. Согласно данным уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, погибшим оказался украинский историк-краевед Владимир Щукин.

Как передает RegioNews, об этом Кремень сообщил на странице "Николаевские педагоги" в Facebook.

Не хочется верить в то, что неизвестными злоумышленниками прервано жизненный путь талантливого педагога, блестящего историка, одаренного исследователя Владимира Щукина", - написал Кремень.

Согласно данными полиции, 14 мая около 07:00 по номеру 102 позвонил житель дома по проспекту Центральному и сообщил, что дверь квартиры его соседа открыта, а сам он лежит на полу.

Эксперт, осмотрев тело 67-летнего мужчины, обнаружил телесные повреждения головы и ножевые ранения", - сообщили в полиции.

Отмечается, что оперативные сотрудники принимают меры для установления обстоятельств смерти потерпевшего и задержания причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине полиция расследует обстоятельства стрельбы, в результате которой ранения получили два человека. Пострадавшие были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в ноги.

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