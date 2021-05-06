Авиакатастрофа АН-26 под Харьковом: расследование завершено

В халатном отношении к службе подозревают шестерых военнослужащих

В халатном отношении к службе подозревают шестерых военнослужащих

Фото с сайта Офиса генпрокурора

Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту катастрофы самолета АН-26 вблизи г. Чугуев Харьковской области 25 сентября 2020 года, в результате которой погибли 26 военнослужащих.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

В не обеспечении безопасности полетов на вверенных им направлениях, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также в халатном отношении к воинской службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины) подозревают шестерых военнослужащих:

командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины,

бывшего командира воинской части А4104,

двух его заместителей,

бывшего руководителя полетами на аэродроме "Чугуев"

и, на то время, исполняющего обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба

Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил и Офиса Генерального прокурора досудебным расследованием установлено, что военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов по условиям эксплуатации воздушного судна с не предусмотренным Руководством по летной эксплуатации взлетом с "конвейера" и о порядке осуществления летной подготовки курсантов. Также они ненадлежащим образом осуществляли контроль за уровнем подготовки пилотов-инструкторов и учебным процессом и соблюдением мер безопасности во время выполнения учебных полетов.

Эти нарушения имели системный характер и были допущены на стадии подготовки к полетам, поскольку на борту самолета находились лица, которые вообще не должны там быть, на стадии осуществления полета, который был разрешен с нарушением правил эксплуатации летательного аппарата и правил осуществления полетов, а также на стадии, когда произошла кризисная ситуация. Руководством полетов не были приняты достаточные адекватные меры для избежания авиакатастрофы, - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного производства, которое насчитывает более 60 томов. По результатам будет принято решение о вручении обвинительных актов подозреваемым и направлении их в суд для рассмотрения по существу.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями ГБР.

Как сообщалось вчера по крушению самолета Ан-26, троих подозреваемых отпустили под домашний арест. Новым фигурантам дела смертельной авиакатастрофы под Харьковом избрали меру пресечения.

Ранее относительно гибели курсантов под Харьковом подозрения вручили депутату и двум военным.

Напомним, 25 сентября 2020 года под Харьковом, близ Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, принимавшее решение с АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия.

30 апреля 2021 года сообщалось, что расследование катастрофы самолёта Ан-26 вышло на финишную прямую, подозрения вручили депутату и двум военным.