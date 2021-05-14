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14 мая 2021, 11:16 253

Полковнику полиции на Сумщине вручили подозрение за попытку убийства лишь через три года после покушения

14 мая 2021, 11:16 253
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Ему грозит пожизненное лишение свободы
Ему грозит пожизненное лишение свободы
Фото: Facebook
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Следователи ГБР в Мелитополе сообщили начальнику одного из управлений ГУ Нацполиции в Сумской области о подозрении в покушении на убийство егеря заповедника. Инкриминируемое преступление произошло еще в августе 2018 года в Херсонской области.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

13 мая 2021 года полковнику полиции сообщено о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и в незаконном проникновении в жилище с применением насилия", - говорится в сообщении.

Полковнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Отмечается, что инкриминируемое преступление произошло еще в августе 2018 года в Херсонской области. Установлено, что в августе 2018 года между полковником полиции и егерем возник конфликт по выполнению последним своих профессиональных обязанностей.

В служебном помещении Черноморского биосферного заповедника НАН Украины "Морской" полицейский напал на егеря. Полковник полиции ударил его по голове рукоятью пистолета и продолжил бить кулаками по лицу. В дальнейшем, полицейский выстрелил в сторону головы потерпевшего, но не попал. Пострадавшему удалось прекратить избиение и задержать нападавшего.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине полиция расследует обстоятельства стрельбы, в результате которой ранения получили два человека. Пострадавшие были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в ноги.

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