Полковнику полиции на Сумщине вручили подозрение за попытку убийства лишь через три года после покушения
Следователи ГБР в Мелитополе сообщили начальнику одного из управлений ГУ Нацполиции в Сумской области о подозрении в покушении на убийство егеря заповедника. Инкриминируемое преступление произошло еще в августе 2018 года в Херсонской области.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
13 мая 2021 года полковнику полиции сообщено о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и в незаконном проникновении в жилище с применением насилия", - говорится в сообщении.
Полковнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Отмечается, что инкриминируемое преступление произошло еще в августе 2018 года в Херсонской области. Установлено, что в августе 2018 года между полковником полиции и егерем возник конфликт по выполнению последним своих профессиональных обязанностей.
В служебном помещении Черноморского биосферного заповедника НАН Украины "Морской" полицейский напал на егеря. Полковник полиции ударил его по голове рукоятью пистолета и продолжил бить кулаками по лицу. В дальнейшем, полицейский выстрелил в сторону головы потерпевшего, но не попал. Пострадавшему удалось прекратить избиение и задержать нападавшего.
Ранее сообщалось, что на Николаевщине полиция расследует обстоятельства стрельбы, в результате которой ранения получили два человека. Пострадавшие были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в ноги.