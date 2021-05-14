Стрельба на Николаевщине: ранения получили два человека

По предварительным данным, конфликт произошел из-за спорных земельных вопросов между двумя группами граждан

По предварительным данным, конфликт произошел из-за спорных земельных вопросов между двумя группами граждан

Фото: Нацполиция

На Николаевщине полиция расследует обстоятельства стрельбы, в результате которой ранения получили два человека. Пострадавшие были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в ноги.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции области.

Сообщение о том, что в поле в пределах с. Новоингулка произошла стрельба, поступило на спецлинию 102 около 21:30, правоохранителями сразу была введена специальная полицейская операция.

Конфликт произошел из-за спорных земельных вопросов между двумя группами граждан, в ходе которого началась стрельба. Ранения получили двое мужчин, 30-ти и 53-х лет, с обеих сторон конфликта", - сообщили правоохранители.

По указанному факту следователи проводят досудебное расследование и разыскивают всех причастных. Открытое правоохранителями уголовное производство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, что в Харькове мужчина открыл стрельбу из-за ссоры в очереди в буфет.