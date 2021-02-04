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04 февраля 2021, 09:36 160

Венедиктова рассказала о предварительной причине гибели людей в больнице Запорожья

04 февраля 2021, 09:36 160
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Запорожской областной прокуратурой начато уголовное производство
Запорожской областной прокуратурой начато уголовное производство
Фото: из открытых источников
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из-за пожара в инфекционной больнице Запорожья погибли три пациентки и анестезиолог. Предварительная причина гибели - отравление угарным газом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook прокурора.

В реанимационном боксе COVID-отделения погибли три пациентки и анестезиолог. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26. Все больные находились на аппаратах ИВЛ. Предварительная причина гибели - отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Сообщение о возгорании поступило накануне в 23:29. В очаге опасности находились 12 человек. 8 человек спасены, 2 из них - еще один анестезиолог и медбрат пострадали в результате пожара", - сообщила прокурор.

Пострадавшие с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в больницу. Причины возгорания устанавливаются. Правоохранителями уже допрошены 5 человек.

Напомним, в ночь на 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов.

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