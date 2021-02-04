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04 февраля 2021, 16:50 203

Пожар в больнице Запорожья: в Минздраве рассказали, как будет работать заведение

04 февраля 2021, 16:50 203
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Часть пациентов планируют перевести в другие учреждения
Часть пациентов планируют перевести в другие учреждения
Фото: Минздрав
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Запорожская областная инфекционная больница продолжит работать в штатном режиме. Но часть пациентов должны перевести в другие учреждения.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает RegioNews со ссылкой на 061.ua.

Он отметил, что из-за невысокой загруженности больниц пациентами с коронавирусом, есть возможность распределить людей в другие заведения.

"Из того, что я сегодня услышал, больница будет работать в обычном режиме, но есть смысл перевести больных в другие медучреждения, но это будет решаться позже, а пока 18 пациентов находятся в больнице. Я думаю, что их можно перевести в другие больницы, сейчас нет такой загруженности больными на COVID-19. Все мы знаем, что сейчас стабилизировалась ситуация", - рассказал Степанов.

Напомним, ночью 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.

Утром Венедиктова рассказала предварительную причину гибели людей в больнице Запорожье. Запорожской областной прокуратурой начато уголовное производство.

Позже Зеленский отреагировал на трагический пожар в инфекционной больнице Запорожье. Государство будет исправлять эту ситуацию, заверил президент.

В Запорожье объявлен день траура по погибшим в пожаре в COVID-больницы. В связи с этим завтра на территории области будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти.

Украина пожар Минздрав Запорожье Министерство

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