Зеленский отреагировал на трагический пожар в инфекционной больнице Запорожья

Государство будет исправлять эту ситуацию, заверил президент

Государство будет исправлять эту ситуацию, заверил президент

Фото: из открытых источников

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время пожара в запорожской инфекционной больнице, где лечат пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодая врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что в Запорожье вылетели министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий. Причины пожара выясняются.

Напомним, в ночь на 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов.

Венедиктова рассказала о предварительной причине гибели людей в больнице Запорожья.