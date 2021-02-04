Зеленский отреагировал на трагический пожар в инфекционной больнице Запорожья
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время пожара в запорожской инфекционной больнице, где лечат пациентов с COVID-19.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодая врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем", - заявил Зеленский.
Президент добавил, что в Запорожье вылетели министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий. Причины пожара выясняются.
Напомним, в ночь на 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов.
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