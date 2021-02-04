В Запорожской области объявлен день траура по погибшим в пожаре в COVID-больницы
В Запорожской области объявили 5 февраля днем траура по погибшим в результате пожара в COVID-больнице. По последним данным, погибли четверо человек.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА, пишет RegioNews.
Как сообщается, 5 февраля 2021 года в области объявлено Днем траура в память о трех пациентах и враче, которые трагически погибли во время пожара в областной инфекционной больнице.
В связи с этим завтра на территории области будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. А также отменены все развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы теле- и радиовещания.
Напомним, в ночь на 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов.
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