В Запорожской области объявлен день траура по погибшим в пожаре в COVID-больницы

В связи с этим завтра на территории области будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти

В связи с этим завтра на территории области будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти

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В Запорожской области объявили 5 февраля днем траура по погибшим в результате пожара в COVID-больнице. По последним данным, погибли четверо человек.

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