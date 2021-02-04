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Пожар в больнице Запорожья: полиция рассматривает несколько версий трагедии
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04 февраля 2021, 17:58 110

Пожар в больнице Запорожья: полиция рассматривает несколько версий трагедии

04 февраля 2021, 17:58 110
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Назначены экспертизы, по результатам которых полиция и ГСЧС установят причины трагедии
Назначены экспертизы, по результатам которых полиция и ГСЧС установят причины трагедии
Фото из открытых источников
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По делу о пожаре в Запорожье полиция рассматривает несколько версий. В том числе не исключено, что пожар в больнице для пациентов с COVID возник в результате поджога.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел.

Сообщается, что открыто уголовное дело за нарушение требований пожарной безопасности. Пожар в больнице квалифицирован как чрезвычайная ситуация местного уровня.

"В настоящее время следствием рассматриваются несколько версий причины пожара, среди которых возможные нарушения пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования. Не исключается и версия поджога", - говорится в сообщении.

Назначены экспертизы, по результатам которых полиция и ГСЧС установят причины трагедии.

Напомним, ночью 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.

Утром Венедиктова рассказала предварительную причину гибели людей в больнице Запорожье. Запорожской областной прокуратурой начато уголовное производство.

Позже Зеленский отреагировал на трагический пожар в инфекционной больнице Запорожье. Государство будет исправлять эту ситуацию, заверил президент.

В Запорожье объявлен день траура по погибшим в пожаре в COVID-больницы. В связи с этим завтра на территории области будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти.

Украина криминал поджог пожар Запорожье

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