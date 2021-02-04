В инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов

В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных

В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных

Фото: из открытых источников

В ночь на 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар, в результате которого погибли трое больных, они были подключены к аппарату ИВЛ, и молодая врач.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Запорожской ОГА.

В 23:25 поступила информация о пожаре в областной инфекционной больнице. Прибыло 16 единиц техники, 60 пожарных. На первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 м² произошло возгорание. Во время ликвидации было спасено 8 человек, но найдено 4 тела: врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на первом этаже больницы находились другие люди, которые находились на искусственной вентиляции легких - их выносили на руках из горящего здания. Кроме того, на других этажах остаются люди, их жизни ничего не угрожает. Всего в корпусе находилось 29 человек.

Причины пожара расследуются. По информации главы Запорожской ОГА Александра Старуха, в ближайшее время все больницы области, которые принимают больных COVID-19, будут проверены на предмет пожарной безопасности.

Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.