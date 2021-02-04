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04 февраля 2021, 18:15 105

В Запорожье задержали ответственного за пожарную безопасность больницы, где произошел взрыв

04 февраля 2021, 18:15 105
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У следствия есть несколько версий возникновения огня в реанимационном отделении
Фото: gp.gov.ua
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Работники правоохранительных органов задержали ответственного за пожарную безопасность в Запорожской областной инфекционной больнице, где произошел смертельный пожар.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В ходе осмотра места пожара правоохранители выявили факты нарушений больницей требований противопожарной безопасности.

Следствием отрабатывается ряд версий, в том числе использование медицинского оборудования без наличия соответствующих разрешений, с нарушением установленных правил, что привело к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких с последующим его критическим накоплением в помещении палаты и взрывом с возникновением пожара", - говорится в сообщении.

Работники прокуратуры планируют дать оценку деятельности органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере безопасности производства.

Напомним, ночью 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.

Утром Венедиктова рассказала предварительную причину гибели людей в больнице Запорожье. Запорожской областной прокуратурой начато уголовное производство.

Позже Зеленский отреагировал на трагический пожар в инфекционной больнице Запорожье. Государство будет исправлять эту ситуацию, заверил президент.

В Запорожье объявлен день траура по погибшим в пожаре в COVID-больницы. В связи с этим завтра на территории области будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти.

Офис генпрокурора пожар взрыв задержание больницы Запорожье Уголовная ответственность

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