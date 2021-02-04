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04 февраля 2021, 16:26 219

После пожара в Запорожье проверят все больницы Украины с кислородными системами

04 февраля 2021, 16:26 219
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На месте трагедии продолжают работать оперативно-следственные группы
На месте трагедии продолжают работать оперативно-следственные группы
Фото: из открытых источников
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В связи со смертельным пожаром в инфекционной больнице в Запорожье проверят все больницы Украины, которые имеют кислородные магистрали.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, Верховная рада выдавала распоряжение о проверке кислородных систем еще за несколько месяцев до пожара в Запорожье.

За несколько месяцев до этого парламент издал распоряжение о проверке всех кислородных систем в стране. Нам необходимо сосредоточиться, чтобы в будущем страна не переживала таких трагедий", - сказал Степанов.

Он также рассказал, что во время трагедии погибли четыре человека, еще восемь пострадали, один пациент в тяжелом состоянии.

Сейчас им предоставляется профессиональная медицинская помощь. Также направлена ​​группа специалистов для психологической работы с пострадавшими", - отметил глава Минздрава.

Напомним, ночью 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.

Утром Венедиктова рассказала предварительную причину гибели людей в больнице Запорожье. Запорожской областной прокуратурой начато уголовное производство.

Позже Зеленский отреагировал на трагический пожар в инфекционной больнице Запорожье. Государство будет исправлять эту ситуацию, заверил президент.

В Запорожье объявлен день траура по погибшим в пожаре в COVID-больницы. В связи с этим завтра на территории области будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти.

Запорожье пожар больницы смерти Максим Степанов Минздрав проверки

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