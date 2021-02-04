После пожара в Запорожье проверят все больницы Украины с кислородными системами

На месте трагедии продолжают работать оперативно-следственные группы

На месте трагедии продолжают работать оперативно-следственные группы

Фото: из открытых источников

В связи со смертельным пожаром в инфекционной больнице в Запорожье проверят все больницы Украины, которые имеют кислородные магистрали.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, Верховная рада выдавала распоряжение о проверке кислородных систем еще за несколько месяцев до пожара в Запорожье.

За несколько месяцев до этого парламент издал распоряжение о проверке всех кислородных систем в стране. Нам необходимо сосредоточиться, чтобы в будущем страна не переживала таких трагедий", - сказал Степанов.

Он также рассказал, что во время трагедии погибли четыре человека, еще восемь пострадали, один пациент в тяжелом состоянии.

Сейчас им предоставляется профессиональная медицинская помощь. Также направлена ​​группа специалистов для психологической работы с пострадавшими", - отметил глава Минздрава.

Напомним, ночью 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.

Утром Венедиктова рассказала предварительную причину гибели людей в больнице Запорожье. Запорожской областной прокуратурой начато уголовное производство.

Позже Зеленский отреагировал на трагический пожар в инфекционной больнице Запорожье. Государство будет исправлять эту ситуацию, заверил президент.

В Запорожье объявлен день траура по погибшим в пожаре в COVID-больницы. В связи с этим завтра на территории области будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти.