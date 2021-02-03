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03 февраля 2021, 18:17 175

В Киеве на Троещине сгорели 4 машины, стоявшие во дворе высотки

03 февраля 2021, 18:17 175
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Пожар возник в одной машине и распространилась на соседний транспорт
Пожар возник в одной машине и распространилась на соседний транспорт
Фото: ГСЧС
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В Киеве в Деснянском районе ночью на 3 февраля сгорели 4 автомобиля, которые были припаркованы во дворе высотки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Столичные спасатели рассказали, что, в 03:45 им поступило сообщение о том, что на улице Милославской, 2 горит автомобиль.

Пожар возник в автомобиле Subaru Forester с распространением на рядом припаркованные автомобили Kia Magentis, Chevrolet Aveo и Skoda Fabia.

За 20 минут пожар локализовали, еще за 10 - ликвидировали.

И в результате пожара Subaru Forester сгорел полностью.

В автомобиле Kia Magentis поврежден моторный отсек, отделка салона, пластиковая отделка, лакокрасочное покрытие левой стороны и лобовое стекло.

В Chevrolet Aveo повреждено лакокрасочное покрытие, пластиковое обрамление правой стороны автомобиля, моторный отсек и передняя часть автомобиля.

В автомобиле Skoda Fabia поврежден передний бампер.

Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщалось, вчера в Первомайске Николаевской области вспыхнул масштабный пожар в "Эпицентре". Площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров.

Киев пожар Троещина ГСЧС авто

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