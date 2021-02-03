В Киеве на Троещине сгорели 4 машины, стоявшие во дворе высотки
В Киеве в Деснянском районе ночью на 3 февраля сгорели 4 автомобиля, которые были припаркованы во дворе высотки.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Столичные спасатели рассказали, что, в 03:45 им поступило сообщение о том, что на улице Милославской, 2 горит автомобиль.
Пожар возник в автомобиле Subaru Forester с распространением на рядом припаркованные автомобили Kia Magentis, Chevrolet Aveo и Skoda Fabia.
За 20 минут пожар локализовали, еще за 10 - ликвидировали.
И в результате пожара Subaru Forester сгорел полностью.
В автомобиле Kia Magentis поврежден моторный отсек, отделка салона, пластиковая отделка, лакокрасочное покрытие левой стороны и лобовое стекло.
В Chevrolet Aveo повреждено лакокрасочное покрытие, пластиковое обрамление правой стороны автомобиля, моторный отсек и передняя часть автомобиля.
В автомобиле Skoda Fabia поврежден передний бампер.
Причины возгорания устанавливаются.
Как сообщалось, вчера в Первомайске Николаевской области вспыхнул масштабный пожар в "Эпицентре". Площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров.