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03 февраля 2021, 17:09 37

Пожар в "Эпицентре": стало известно о количестве и состоянии пострадавших

03 февраля 2021, 17:09 37
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Один из охранников супермаркета, который получил удар топором, находится в больнице
Один из охранников супермаркета, который получил удар топором, находится в больнице
Фото: ГСЧС
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2 февраля во время пожара в строительном гипермаркете "Эпицентр" в городе Первомайск Николаевской области пострадали четверо работников - двое охранников, продавец и руководитель службы безопасности.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на регионального директора южного региона ООО "Эпицентр К" Сергея Пономарева, передает RegioNews.

Наибольшие повреждения вследствие ранения топором получил один из охранников. Сейчас он уже пришел в себя после операции и проходит лечение. Кроме того, повреждения получили: продавец, которого злоумышленник облил легковоспламеняющейся смесью, что вызвало ожоги, старший охранник службы безопасности - в результате удара топором в спину, и руководитель службы безопасности торгового центра, который получил ранение руки", - рассказал Пономарев.

Он добавил, что всем пострадавшим компания оказала помощь. Как сообщает ТСН, охранника, который получил удар топором, врачи прооперировали в Первомайске, сейчас состояние пострадавшего стабильное, он пришел в себя.

Больной был доставлен бригадой скорой помощи с места их аварии, так сказать, с рубленой раной головы. Ему топором прорубили голову, лобную кость полностью. Мы его сразу забрали в операционную", - сообщил хирург Василий Поврозник.

Второго пострадавшего охранника уже отпустили домой.

Напомним, 2 февраля в Первомайске Николаевской области вспыхнул масштабный пожар в "Эпицентре".

Впоследствии в Николаевской области задержали вероятного поджигателя торгового центра "Эпицентр", второй человек убежал.

Около 15:00 спасателям удалось локализовать пожар в "Эпицентре". В 18:30 пожар в здании ТЦ "Эпицентр" в г.. Первомайск был ликвидирован.

Также известно, что мужчине, который поджег строительный супермаркет "Эпицентр" в Первомайске, грозит пожизненное лишение свободы.

пожар Николаев врачи Эпицентр лечение Первомайск

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