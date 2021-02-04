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04 февраля 2021, 13:06 194

Предварительная причина пожара в COVID-отделении больницы в Запорожье - утечка кислорода

04 февраля 2021, 13:06 194
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Это версия заместителя председателя Запорожского облсовета Куценко
Это версия заместителя председателя Запорожского облсовета Куценко
Фото: ГСЧС в Запорожской области
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Предварительная причина пожара в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы, которая унесла жизни трех пациенток под аппаратами ИВЛ в COVID-отделении и врача, - утечка кислорода.

Об этом сообщил заместитель председателя Запорожского областного совета Владислав Куценко на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Ужасное событие в Запорожской областной инфекционной больнице. Во время пожара погибло 4 человека (врач и трое пациентов)! Предварительная причина — утечка кислорода..., — написал Куценко.

Жахлива подія у Запорізькій обласній інфекційні лікарні. Під час пожежі загинуло 4 людей (лікар та троє пацієнтів)!...

Posted by Владислав Куценко on Wednesday, February 3, 2021

Как сообщалось, сегодня ночью в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.

Утром Венедиктова рассказала о предварительной причине гибели людей в больнице Запорожья. Запорожской областной прокуратурой начато уголовное производство.

Позже Зеленский отреагировал на трагический пожар в инфекционной больнице Запорожья. Государство будет исправлять эту ситуацию, заверил президент.

Также в Запорожье объявлен день траура по погибшим в пожаре в COVID-больницы. В связи с этим завтра на территории области будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти.

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