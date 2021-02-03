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03 февраля 2021, 18:54 153

Реанимации двух больниц на Буковине "забиты" до отказа

03 февраля 2021, 18:54 153
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При необходимости больных будут направлять в областные медучреждения
При необходимости больных будут направлять в областные медучреждения
Фото из открытых источников
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Места для больных COVID-19 в госпитальных базах двух районов Буковины также практически полностью заполнены.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Почти заполнены "ковидные" места в госпитальных базах двух районов Буковины.

Так, в Сторожинецкой ЦРБ заняты 99 коек из 105, в Заставненской ЦРБ – 54 из 55. Реанимации в обоих заведениях загружены на 100%.

Если больным в этих больницах не хватит места, их будут доставлять в Черновицкий областной госпиталь ветеранов войны. В то же время пациентов в тяжелом состоянии будет принимать областная больница. Соответствующее решение согласовали во время совещания представители Департамента здравоохранения ОГА, Управления обеспечения медицинского обслуживания в сфере здравоохранения городского совета и Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Госпиталь ветеранов войны законтрактовал соответствующую услугу с Национальной службой здоровья Украины и готов лечить больных коронавирусом. Для нужд таких пациентов здесь развернули 40 коек, – рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

Кроме того, если загруженность городских больниц будет увеличиваться, в госпиталь также направят черновчан.

Как сообщалось. за предыдущие сутки в Украине госпитализировали более двух тысяч больных с диагнозом COVID-19. За сутки умерло 165 больных.

Буковина COVID-19 больницы ОГА Черновицкая область

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