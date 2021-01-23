Суд взял под стражу всех четверых подозреваемых по делу Харьковского пожара

У защиты есть 5 суток на апелляцию

У защиты есть 5 суток на апелляцию

Фото Суспильне

Руководительницу дома престарелых в Харькове, где во время пожара погибло 15 человек, владельца сгоревшего дома и администратора заведения арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Руководительнице дома престарелых в Харькове, где во время пожара погибли 15 человек, 43-летней Ольге Кравченко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Впоследствии такую же меру пресечения суд избрал владельцу сгоревшего дома в Харькове, в котором действовал частный пансионат для пожилых людей, 67-летнему Славику Акопяну, и 34-летнему Игорю Мирончуку, которого следствие называет администратором пансионата. Сам подозреваемый это отрицает. Сказал, что добровольно помогал, "был как сотрудник, как старший со смотрительницами".

Соответствующее решение приняла судья Киевского райсуда Харькова Светлана Колесник. Под стражей подозреваемые будут находиться до 21 марта.

Киевский райсуд Харькова завершил рассмотрение ходатайств прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемым. Все они будут находиться под стражей. На обжалование у защиты есть пять дней.

Как сообщалось, сегодня в Харькове по делу пожара в доме престарелых Киевский райсуд избирал меры пресечения подозреваемым. Прокуратура настаивала на содержании под стражей.

Впоследствии стало известно, что арендатора сгоревшего в Харькове дома для пожилых людей взяли под стражу.

Напомним 21 января в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

По факту пожара в Харькове четырем лицам сообщено о подозрении. Среди подозреваемых – владелец здания, арендаторы и администратор пансионата.

Зеленский объявил 23 января Днем траура на государственном уровне в связи с гибелью людей во время пожара в доме для пожилых людей в Харькове.