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23 січня 2021, 18:58 10

Суд узяв під варту всіх чотирьох підозрюваних у справі Харківської пожежі

23 січня 2021, 18:58 10
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Захист має 5 діб на апеляцію
Захист має 5 діб на апеляцію
Фото Суспільне
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Керівницю будинку для літніх людей в Харкові, де під час пожежі загинуло 15 осіб, власника згорілого будинку та адміністратора закладу заарештували на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Керівниці будинку для літніх у Харкові, де під час пожежі загинуло 15 осіб, 43-річній Ользі Кравченко суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Згодом такий же запобіжний засіб суд обрав власнику згорілого будинку в Харкові, в якому діяв приватний пансіонат для літніх людей, 67-річному Славіку Акопяну, і 34-річному Ігорю Мірончуку, якого слідство називає адміністратором пансіонату. Сам підозрюваний це заперечив. Сказав, що добровільно допомагав, "був як співробітник, як старший з доглядачками".

Відповідне рішення прийняла суддя Київського райсуду Харкова Світлана Колесник. Під вартою підозрювані перебуватимуть до 21 березня.

Київський райсуд Харкова завершив розгляд клопотань прокуратури про обрання запобіжних заходів підозрюваним. Усі вони перебуватимуть під вартою. На оскарження у захисту є п'ять днів.

Як повідомлялося, сьогодні в Харкові у справі пожежі в будинку для літніх людей Київський райсуд обирав запобіжні заходи підозрюваним. Прокуратура наполягала на триманні їх під вартою.

Згодом стало відомо, що орендаря згорілого в Харкові будинку для літніх людей узяли під варту.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

За фактом пожежі у Харкові чотирьом особам повідомлено про підозру. Серед підозрюваних – власник будівлі, орендарі та адміністратор пансіонату.

Зеленський оголосив 23 січня Днем жалоби на державному рівні у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в будинку для літніх людей у Харкові.

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