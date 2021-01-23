Арендатора сгоревшего в Харькове дома престарелых взяли под стражу

Решение объявили в Киевском райсуде Харькова

Решение объявили в Киевском райсуде Харькова

Фото из открытых источников

Арендатора сгоревшего в Харькове дома для пожилых людей «Золотое время» Вячеслава Кравченко взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Согласно решению суда, подозреваемый будет находиться под стражей до 21 марта.

Решение объявили в Киевском райсуде Харькова.

В настоящее время продолжается заседание по избранию меры пресечения жене Вячеслава Кравченко Ольге Кравченко, которая, по данным следствия, руководила заведением для пожилых людей. Во время заседания защита Кравченко заявил, что тот сдавал в субаренду дом жене, и именно она имеет отношение к функционированию заведения.

Как сообщалось, сегодня в Харькове по делу пожара в доме престарелых Киевский райсуд избирает меры пресечения подозреваемым. Прокуратура настаивает на содержании под стражей.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

По факту пожара в Харькове четырем лицам сообщено о подозрении. Среди подозреваемых – владелец здания, арендаторы и администратор пансионата.

Зеленский объявил 23 января Днем траура на государственном уровне в связи с гибелью людей во время пожара в доме для пожилых людей в Харькове.