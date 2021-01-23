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23 января 2021, 12:52 8

Пожар в общежитии Павлограда: появились подробности

23 января 2021, 12:52 8
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В результате пожара пострадали 3 человека, они госпитализированы
В результате пожара пострадали 3 человека, они госпитализированы
Фото ГСЧС
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В общежитии Павлограда на Днепропетровщине огнем уничтожено домашнее имущество в одной из комнат, спасатели эвакуировали жильцов двух этажей, трех человек госпитализировали.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

23-го января в 09:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в одной из комнат общежития на улице Заводской города Павлоград.

По указанному адресу направлены отделения 27-й и 37-й государственных пожарно-спасательных частей 6-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в комнате, расположенной на третьем этаже 5-этажного здания.

Из=за сильного задымления, огнеборцы сразу начали выводить жителей.

С помощью автолестницы с 4-го этажа были спасены 3 человека, из них 1 ребенок. В средствах индивидуальной защиты органов дыхания выведены по лестничной клетке жильцы с 3-го и 4-го этажей здания в количестве 6-ти человек, из которых 1 ребенок, - сообщают спасатели.

В результате пожара пострадали 3 человека. Медицинскими работниками они госпитализированы в Павлоградскую больницу интенсивного лечения.

Огнем уничтожено домашнее имущество в одной из комнат общежития на площади 15 кв.м.

Пожар локализован в 09:16 и ликвидирован в 09:38.

Для тушения пожара привлекли 20 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники.

#ПОЖЕЖА Постраждало 3 особи серед яких дитина https://dp.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/29187.html

Posted by Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області on Saturday, January 23, 2021

Как сообщалось ранее, на Днепропетровщине в Павлограде горел общежитие.

Напомним, сегодня - всеукраинский день траура, который Зеленский объявил за пожара в Харькове.

Вчера суд остановил работу одесского психбольницы, где из-за пожара погибло 7 человек.

Также вчера относительно пожара в одесском отеле 2014 года владельцу сообщено о подозрении.

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