Зеленский приказал СБУ проверить, действительно ли в Украину подпольно ввезли вакцину от коронавируса

Президент заявил, что у государства есть четкий план вакцинации

Президент заявил, что у государства есть четкий план вакцинации

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский поручил СБУ проверить информацию о контрабандной вакцине от коронавируса в Украине.

Как передает RegioNews, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса. Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой", — заявил Зеленский.

Президент добавил, что у государства есть четкий план вакцинации.

"Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с ковидом. За контрабанду и контрафакт должно быть наказание", — подчеркнул он.

Напомним, 6 января стало известно, что премьер-министр Денис Шмыгаль поручил МОЗ и МВД проверить информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса народных депутатов и топ-чиновников.