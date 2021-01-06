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06 января 2021, 18:45 18

Зеленский приказал СБУ проверить, действительно ли в Украину подпольно ввезли вакцину от коронавируса

06 января 2021, 18:45 18
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Президент заявил, что у государства есть четкий план вакцинации
Президент заявил, что у государства есть четкий план вакцинации
Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский поручил СБУ проверить информацию о контрабандной вакцине от коронавируса в Украине.

Как передает RegioNews, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса. Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой", — заявил Зеленский.

Президент добавил, что у государства есть четкий план вакцинации.

"Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с ковидом. За контрабанду и контрафакт должно быть наказание", — подчеркнул он.

Напомним, 6 января стало известно, что премьер-министр Денис Шмыгаль поручил МОЗ и МВД проверить информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса народных депутатов и топ-чиновников.

коронавирус Украина вакцина контрабанда президент
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