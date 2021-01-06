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06 января 2021, 20:04 2

В "Медзакупках" ответили Степанову относительно заявления о возможном отстранении от приобретения вакцин

06 января 2021, 20:04 2
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В предприятии утверждают, что они могут законтрактовать вакцины ключевых мировых производителей
В предприятии утверждают, что они могут законтрактовать вакцины ключевых мировых производителей
Фото: Минздрав
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В государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" отреагировали на слова министра здравоохранения Максима Степанова о дискредитации Украины перед международным сообществом.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление ГП "Медзакупки".

Так, в ГП рассказали, что один из производителей вакцин предупредил о возможном выходе из переговоров из-за затягивания принятия решения о поставках. В предприятии утверждают, что они могут законтрактовать вакцины ключевых мировых производителей. В заявлении говорится, что Украина должна получить портфель вакцин, и ГП способно его составить.

Напоследок отметим по возможности отстранить ГП "Медзакупки Украины” от закупки вакцины. Мы привыкли действовать прозрачно и открыто... Нам нужно иметь возможность работать без неправомерного давления со стороны министра здравоохранения", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" заявило о блокировке его деятельности со стороны Министерства здравоохранения.

В ответ на это министр здравоохранения України Максим Степанов заявил, что ведомство сменит компанию, которая будет выполнять техническую функцию по закупке вакцин.

коронавирус Украина вакцина министр Минздрав
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