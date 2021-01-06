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Глава Минздрава заявил, что знал о подпольной вакцинации чиновников от коронавируса
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06 января 2021, 21:00 3508

Глава Минздрава заявил, что знал о подпольной вакцинации чиновников от коронавируса

06 января 2021, 21:00 3508
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Он сообщил, что ему не предлагали вакцинироваться
Он сообщил, что ему не предлагали вакцинироваться
Фото: Минздрав
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что еще 4-5 января слышал информацию о том, что на базе одной из клиник Киева якобы проводят подпольную вакцинацию от коронавируса контрабандным препаратом.

Об этом глава Минздрава сказал в комментарии изданию "Страна", пишет RegioNews.

Он отметил, что слышал об этом "без подробностей", еще до публикации соответствующей информации в СМИ.

"Мне лично не предлагали вакцинироваться. Думаю, последствия были бы серьезными, поэтому, наверное, не решились", — заявил Степанов.

По его словам, если в Украине действительно попала вакцина, то это могло произойти только контрабандным путем. Так, министр подчеркнул, что официально ни одну вакцину от COVID-19 от ни одного производителя в страну не завозили и не регистрировали.

Известно, что ранее бизнесмен Михаил Бродский заявил, что ряд народных депутатов и представителей правительства тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его данным, они платили за прививки по 2,5 тысячи евро. По его словам, среди привитых — нардеп Михаил Радуцкий и премьер Денис Шмыгаль.

Напомним, 6 января премьер-министр Денис Шмигаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса народных депутатов и топ-чиновников.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил СБУ проверить информацию о контрабандную вакцину от коронавируса в Украине.

коронавирус Украина вакцина министр Министерство
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