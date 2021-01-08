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08 января 2021, 14:32 9

После публикаций в СМИ расследование подпольной вип-вакцинации от Covid-19 в Киеве начало ГБР

08 января 2021, 14:32 9
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Следователи ГБР собирают информацию по этому вопросу и опрашивают свидетелей
Следователи ГБР собирают информацию по этому вопросу и опрашивают свидетелей
Фото из открытых источников
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На публикации о тайной вакцинации от коронавируса в Киеве по астрономическим ценам отреагировало Государственное бюро расследований. Ведомство начало расследование нелегальной вакцинации препаратом BioNTech/Pfizer.

Об этом сообщили "Стране" в ГБР, передаёт RegioNews.

Сейчас следователи собирают информацию по данному вопросу, опрашивают свидетелей.

Как сообщалось, премьер-министр Шмыгаль приказал проверить информацию о подпольной вакцинации депутатов от COVID-19. Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19. Также президент Зеленский приказал СБУ проверить, действительно ли в Украину подпольно ввезли вакцину от коронавируса. Он заявил, что у государства есть четкий план вакцинации.

Также глава Минздрава заявил, что знал о подпольной вакцинации чиновников от коронавируса и сообщил, что ему не предлагали вакцинироваться.

В то же время Минздрав Израиля опроверг поставку вакцины для прививки украинских чиновников. По мнению израильских чиновников, перевезти вакцину из Израиля в Украину технически невозможно из-за отсутствия надлежащих условий транспортировки

ГБР вакцина чиновники расследование Израиль
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