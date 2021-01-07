Минздрав Израиля опроверг поставку вакцины для прививки украинских чиновников

По мнению израильских чиновников, перевезти вакцину из Израиля в Украину технически невозможно из-за отсутствия надлежащих условий транспортировки

По мнению израильских чиновников, перевезти вакцину из Израиля в Украину технически невозможно из-за отсутствия надлежащих условий транспортировки

Фото из открытых источников

В Министерстве здравоохранения Израиля отрицают контрабанду или тайную поставку вакцин от коронавируса для подпольной вакцинации украинских чиновников.

Об этом сообщило BBC News, передает RegioNews.

Спикер израильского министра охраны здоровья Юлия Едельштейна в разговоре с журналистами BBC News исключил возможность того, что вакцины ввозили из Израиля.

Вакцины требуют глубокой заморозки. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал", - заверили в министерстве.

Там также добавили, что пока не планируют начинать официальное расследование через сообщения в украинской прессе.

Напомним, 6 января премьер-министр Денис Шмигаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса народных депутатов и топ-чиновников.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил СБУ проверить информацию о контрабандной вакцине от коронавируса в Украине.

В свою очередь министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что еще 4-5 января слышал информацию о том, что на базе одной из клиник Киева якобы проводят подпольную вакцинацию от коронавируса контрабандным препаратом.