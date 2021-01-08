Степанов подтвердил начало регистрации российской вакцины от COVID-19 в Украине

О качестве препарата речь пойдет после рассмотрения всех необходимых документов

О качестве препарата речь пойдет после рассмотрения всех необходимых документов

Фото: скриншот брифинга Максима Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, через какие проверки должна пройти российская вакцина от коронавируса "Спутник V", чтобы попасть на рынок Украины, а пока что есть только заявка.

Об этом сообщил Максим Степанов на ежедневном утреннем брифинге, передает RegioNews.

Министр рассказал, что 6 января харьковская компания "Биолек" только подала заявку вГосударственный экспертный центр на разрешение продавать в Украине российскую вакцину.

Но кроме этого, по словам Степанова, компания еще должна подать регистрационную форму, а также досье, в котором должна быть четко доказана безопасность препарата и показаны результаты трех фаз клинических испытаний.

По результатам всех этих представлений, продолжает глава Минздрава, возможно будет говорить о качестве препарата.

Наконец мы хоть увидим не какие-то там политические лозунги, а что такое эта российская вакцина. Это единственное лекарственное средство, российская вакцина "Спутник", вокруг которого есть такое количество политики. Это понятно, потому что Российская Федерация всегда использовала любую возможность в своей гибридной войне, - сказал Степанов.

Он выразил уверенность, что Украина способна обеспечить себя вакциной от Covid-19 от ведущих мировых производителей, которые подают заявки открыто и качественно, "не устраивая информационную войну".

Напомним, ранее сообщалось, что ГП "Медзакупки" утверждает, что для приобретения российской вакцины от COVID нет рациональных оснований.