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08 января 2021, 11:44 27

Степанов подтвердил начало регистрации российской вакцины от COVID-19 в Украине

08 января 2021, 11:44 27
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О качестве препарата речь пойдет после рассмотрения всех необходимых документов
О качестве препарата речь пойдет после рассмотрения всех необходимых документов
Фото: скриншот брифинга Максима Степанова
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Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, через какие проверки должна пройти российская вакцина от коронавируса "Спутник V", чтобы попасть на рынок Украины, а пока что есть только заявка.

Об этом сообщил Максим Степанов на ежедневном утреннем брифинге, передает RegioNews.

Министр рассказал, что 6 января харьковская компания "Биолек" только подала заявку вГосударственный экспертный центр на разрешение продавать в Украине российскую вакцину.

Но кроме этого, по словам Степанова, компания еще должна подать регистрационную форму, а также досье, в котором должна быть четко доказана безопасность препарата и показаны результаты трех фаз клинических испытаний.

По результатам всех этих представлений, продолжает глава Минздрава, возможно будет говорить о качестве препарата.

Наконец мы хоть увидим не какие-то там политические лозунги, а что такое эта российская вакцина. Это единственное лекарственное средство, российская вакцина "Спутник", вокруг которого есть такое количество политики. Это понятно, потому что Российская Федерация всегда использовала любую возможность в своей гибридной войне, - сказал Степанов.

Он выразил уверенность, что Украина способна обеспечить себя вакциной от Covid-19 от ведущих мировых производителей, которые подают заявки открыто и качественно, "не устраивая информационную войну".

Напомним, ранее сообщалось, что ГП "Медзакупки" утверждает, что для приобретения российской вакцины от COVID нет рациональных оснований.

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