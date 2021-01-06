Шмыгаль приказал проверить информацию о подпольной вакцинации депутатов от COVID-19

Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19

Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19

Фото из открытых источников

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил МОЗ и МВД проверить информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса народных депутатов и топ-чиновников.

Об этом глава правительства сообщил сегодня, 6 января, пишет RegioNews.

"Поручил МОЗ и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения. И сразу сообщу свою позицию", — написал Шмыгаль в Telegram.

Он добавил, что согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19.

"Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрирована вакцина поступит в клиники", - заявил премьер.

Шмыгаль напомнил, что Украина сейчас ожидает первую партию вакцин — 1,9 млн доз Sinovac Biotech. Кроме этого, по его словам, руководство страны проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания.

Пока ни одна из вакцин от COVID-19 не сертифицирована в Украине. Поэтому Шмыгаль выразил уверенность, что "ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения".

Ранее в Минздраве сообщили, что Украина не будет регистрировать и использовать российскую вакцину.