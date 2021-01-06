12:35  06 января
В НАПК сказали, какие ошибки в заполнении декларации могут привести к ее проверке
12:03  06 января
Степанов заявил, что Минздрав против отмены локдауна
13:49  06 января
На Ивано-Франковщине горели коттеджи с 25 туристами: подробности
UA | RU
UA | RU
06 января 2021, 15:35 571

Шмыгаль приказал проверить информацию о подпольной вакцинации депутатов от COVID-19

06 января 2021, 15:35 571
Читайте також українською мовою
Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19
Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил МОЗ и МВД проверить информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса народных депутатов и топ-чиновников.

Об этом глава правительства сообщил сегодня, 6 января, пишет RegioNews.

"Поручил МОЗ и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения. И сразу сообщу свою позицию", — написал Шмыгаль в Telegram.

Он добавил, что согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19.

"Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрирована вакцина поступит в клиники", - заявил премьер.

Шмыгаль напомнил, что Украина сейчас ожидает первую партию вакцин — 1,9 млн доз Sinovac Biotech. Кроме этого, по его словам, руководство страны проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания.

Пока ни одна из вакцин от COVID-19 не сертифицирована в Украине. Поэтому Шмыгаль выразил уверенность, что "ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения".

Ранее в Минздраве сообщили, что Украина не будет регистрировать и использовать российскую вакцину.

премьер
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Мэр Черновцов Роман Кличук: "Я человек, который не воспринимает никакой шантаж"
Местные коалициады. Кто будет контролировать Волынский облсовет
Все публикации »
Игорь Попов
Сергей Гайдай
Валентин Ким
Все блоги »